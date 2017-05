Grote belangstelling voor Rodin

De tentoonstelling ‘Rodin – Genius at Work’ in het Groninger Museum heeft ruim 150.000 bezoekers getrokken en is daarmee een groot succes geworden. De expositie van werk van de beeldhouwer was te zien van 19 november tot en met afgelopen zondag. Het evenement trok vooral Nederlands publiek, maar ook zo’n 10 procent aan buitenlanders, vooral Duitsers.

Het Groninger Museum liet onder veel meer vijf afgietsels zien van hetzelfde beeld van de hand van Auguste Rodin: Het Bronzen Tijdperk, een beeld van een man (1876). Volgens directeur Andreas Blühm was het voor het eerst dat een museum (zoveel) afgietsels op een expositie combineerde, omdat men normaal één exemplaar gewoon genoeg vindt. Maar Blühm wilde graag dat het publiek de verschillen in de afgietsels zag. Het afwerken, maar ook de tijd en de omgeving hebben de afgietsels toch allemaal verschillend gemaakt.

In totaal waren 140 beelden van Rodin te bewonderen.