Mededirecteur Fox News stapt op

Met het vertrek van Shine is de kou bij Fox nog niet uit de lucht. Sean Hannity, een van de belangrijkste presentatoren, nam het vorige week uitgebreid voor hem op. Hij is overtuigd van zijn onschuld.

Andrea Tantaros, een oud-presentatrice van Fox, klaagde Shine aan. Deze zou geweten hebben van de kwalijke praktijken van Ailes maar daar niets mee hebben gedaan. Hij ontkent die bewering maar houdt nu toch de eer aan zichzelf. Suzanne Scott en Jay Wallace nemen zijn taken als respectievelijk programmadirecteur en directeur nieuwsdienst over.

Bill Shine is maandag opgestapt als mededirecteur van Fox News. Hij is de laatste toonaangevende figuur die het veld ruimt bij het mediabedrijf wegens het schandaal over ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Voormalig netwerkbaas Roger Ailes, na ingrijpen van eigenaar Rupert Murdoch, en anchorman Bill O’Reilly gingen hem voor. Collega-bestuurder Jack Abernethy blijft in functie.

