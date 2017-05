Nicci French blijft hitlijst aanvoeren

AMSTERDAM – Zondagochtend breekt aan, de laatste thriller van Nicci French, staat voor de derde week bovenaan in de Boeken Top 10. Het zevende deel van de Frieda Klein-serie wordt in zijn toppositie bedreigd door Het einde van de eenzaamheid. De roman van de jonge Duitse schrijver Benedict Wells komt binnen in de bestsellerlijst op de tweede plek.

Het boek beschrijft de liefdesgeschiedenis van Jules Moreau, die op jonge leeftijd zijn ouders verliest. De jongen trekt zich terug in zijn eigen wereld. Alleen met de mysterieuze Alva kan hij vriendschap sluiten. Jaren later komt Alva weer terug in zijn leven.

Suzanne Vermeer bezet met Het paradijs opnieuw de derde plek van de lijst. Deze thriller gaat over de zoektocht van Lisa, wiens zoon tijdens zijn vakantie is verdwenen.

De Boeken Top 10 kent deze week nog twee nieuwe binnenkomers. Mies Bouwman staat met Gewoon Mies op de zesde plek en Alles uit de oven van Van Boven van Yvette van Boven komt binnen op plek 10.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Nicci French – Zondagochtend breekt aan

2 (-) Benedict Wells – Het einde van de eenzaamheid

3 (3) Suzanne Vermeer – Het paradijs

4 (4) Jussi Adler-Olsen – Selfies

5 (8) Victor Mids & Oscar Verpoort – Mindf*ck

6 (-) Mies Bouwman – Gewoon Mies

7 (5) Joke J. Hermsen – Melancholie van de onrust

8 (6) Erik Scherder – Singing in the brain

9 (7) David van Reybrouck & Mohamed Bachiri – Jihad van liefde

10 (-) Yvette van Boven – Alles uit de oven van Van Boven