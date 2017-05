Onbekende teksten Lennaert Nijgh gevonden

In het Literatuurmuseum in Den Haag zijn zeker vijftien onbekende, nog nooit ten gehore gebrachte teksten gevonden van Lennaert Nijgh (1945-2002). Een aantal ervan wordt op muziek gezet en gaat in het najaar deel uitmaken van een voorstelling over deze legendarische tekstdichter. Frank Boeijen is een van de componisten die zich erop hebben gestort.

Veel mensen kennen nog wel een of meer teksten van de hand van Nijgh. Het Land van Maas en Waal, Malle Babbe, Meester Prikkebeen, Testament, Pastorale, Meisje van zestien en Welterusten mijnheer de President; ze horen bij het nationale culturele erfgoed. Vooral zanger Boudewijn de Groot maakte er dankbaar gebruik van.

Het Literatuurmuseum kreeg veertien dozen met de nalatenschap van Nijgh, van agenda’s en stukjes voor de schoolkrant tot de verrassende onbekende teksten. Lennaerts vrouw zangeres Josee Koning zit nu regelmatig in het archief van het museum om de papieren door te nemen ter voorbereiding van de voorstelling. ,,Mooi maar emotioneel”, noemt ze die klus tegenover het ANP.

,,Daar moeten we wat mee doen”, dacht ze nadat de teksten bij het doorsnuffelen van de dozen waren gevonden. Besloten werd tot een theatervoorstelling ,,als platform voor die nu gevonden teksten”. Die moet echter niet alleen zijn onbekende en bekende werk (in nieuwe bewerkingen en arrangementen) over het voetlicht brengen, maar ook de mens Lennaert Nijgh laten zien. ,,De voorstelling gaat over Lennaert, zodat hij uit de schaduw van de uitvoerenden en de componisten treedt”, aldus Koning. Ze gaat ook optreden in de voorstelling, met Jim de Groot (zoon van Boudewijn), Izaline Calister en Sjors van der Panne.

De voorstelling wordt geregisseerd door Leoni Jansen, die ook verantwoordelijk is voor het script. Ze is daar nog druk mee doende. ,,Ik verheug me op de verhalen achter de liedjes en het geschetste tijdsbeeld, een ware kijk in het leven van deze bijzondere man. ”