Boekenmarkt toont weer groei

De Nederlandse boekenmarkt heeft in 2016 voor het eerst in jaren groei laten zien. Zowel de verkoop als de omzet uit de boekenverkoop zat in de lift. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Boekhuis (CB).

In de periode 2010 tot en met 2014 was nog sprake van krimp en in 2015 stabiliseerde de boekenmarkt. Vorig jaar ging de omzet uit boeken in Nederland met 5 procent omhoog en verwerkte het CB 1,6 procent meer boeken. Volgens de organisatie zorgden het verbeterde consumentenvertrouwen en bestsellers als Harry Potter, Judas (het boek over Willem Holleeder) en de biografie van Johan Cruijff voor een toegenomen verkoop.

Het CB is een samenwerkingsverband van uitgeverijen en boekhandelaren en zorgt voor de distributie van boeken in Nederland en Belgiƫ.

Het CB merkte ook op dat consumenten steeds vaker online boeken bestellen. Vorig jaar ging het om een kwart van alle boeken die door het CB werden gedistribueerd.

Verder bleek dat de omzet in de markt voor e-books afgelopen jaar is gestagneerd. Volgens het CB lijkt de doorbraak van het elektronische boek als grote bedreiging voor fysieke boeken dus niet echt door te zetten. Vergeleken met de Amerikaanse markt blijft de ontwikkeling van e-books achter, stelt de organisatie.