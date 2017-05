Defensie voorlopig weg bij GeenStijl

Het ministerie van Defensie gaat voorlopig niet meer adverteren op de sites van GeenStijl en Dumpert. ,,De organisatie wil eerst evalueren hoe relevant dergelijke sites zijn voor de werving van nieuw personeel”, laat het ministerie donderdag weten.

Defensie meldt dat ze ,,niet gaat over de redactionele inhoud van een medium waarop wordt geadverteerd”. Maar voegt er ook aan toe dat ze ,,niet op sites met excessief geweld, pornografische sites of sites die in strijd zijn met de wet” adverteert.

Eerder besloot een aantal bedrijven en organisaties waaronder bierbrouwer Grolsch, de Persgroep en het Wereld Natuur Fonds niet langer bij beide sites te adverteren vanwege hun vrouwonvriendelijke inhoud, berichtte de Volkskrant. NRC meldde dat ook Hak, Ikea, KWF en Stichting Vluchteling stoppen bij de sites. Beide kranten hebben een rondgang gedaan langs een aantal adverteerders.

Defensie moet jaarlijks 4000 nieuwe militairen zien te werven. Omdat veel potentiƫle rekruten de twee sites bekijken, adverteert Defensie op deze websites. Uit een overzicht dat vorig jaar werd gepubliceerd blijkt dat het ministerie in de eerste helft van 2015 bijna 60.000 euro uitgaf aan advertenties bij GeenStijl en Dumpert.

GeenStijl was donderdag voor het ANP niet bereikbaar voor een reactie op het bericht dat Defensie in navolging van een aantal organisaties en bedrijven voorlopig niet meer adverteert op de sites GeenStijl en Dumpert. Wel publiceerde GeenStijl woensdag al een reactie op het artikel van de Volkskrant ,,Adverteerders bellen is het sterkste zwaktebod en … onvervalst NSB-gedrag.” Ook wijst GeenStijl erop dat Bol.com, Vereniging Eigen Huis en Belvilla gewoon blijven adverteren.