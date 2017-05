Mattie mogelijk zonder Wietze door op QMusic

DJ Mattie Valk heeft zijn contract met de zender Qmusic wel verlengd, duopresentator Wietze de Jager vooralsnog niet. De Jager zit sinds dinsdag ziek thuis. Dat heeft de radiozender donderdag bekendgemaakt. De laatste weken werd het populaire duo voortdurend in verband gebracht met een overstap naar Sky Radio.

De programmadirecteur Iwan Reuvekamp van Qmusic reageert verheugd op de contractverlenging van Mattie. ,,We zijn heel blij dat Mattie heeft bijgetekend en ook de komende jaren bij Qmusic te horen zal zijn.” De zender sluit niet uit dat er ook nog met Wietze een nieuw contract wordt gesloten, liet een woordvoerder weten.

,,De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met zowel Mattie als Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan”, zo reageert Reuvekamp. De Telegraaf meldt donderdag dat Wietze Qmusic verlaat. Reuvekamp reageert verrast . ,,Ik ben dan ook verbaasd over de recente berichtgeving. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze opengestaan.”

Mattie Valk doet vrijdag tijdens de ochtendshow zijn verhaal.