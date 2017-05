Chef’Special treft het niet in Groningen

Het zit Chef’Special niet mee: twee jaar geleden moest de band zijn optreden op het Bevrijdingsfestival afblazen vanwege een zware onweersbui, dit jaar viel de stroom op het podium uit.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival had Chef’Special uitgenodigd, juist vanwege het afgelaste optreden van twee jaar geleden. ,,Dit jaar dus een herkansing, en met de zonnige mix van hiphop, rock, funk en reggae kan dat eigenlijk niet misgaan”, schreef de organisatie op zijn website. Dat ging het dus toch. Maar de jongens losten de technische storing creatief op: zanger Joshua Nolet gaf een staaltje breakdance weg.

Het Groningse Bevrijdingsfestival was ondanks het kille weer toch drukbezocht. Rond kwart over tien waren er nog altijd zo’n 20.000 mensen. Een onverwacht succes, aldus de organisatie. Het feest verliep verder zonder incidenten. Even was er wat beroering toen het optreden van rapper Boef later begon, maar de onrust verdween snel na zijn aankomst.