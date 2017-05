Ruim 1,6 miljoen zien bevrijdingsfeest

Ruim 1,6 miljoen mensen hebben vrijdagavond na 20.30 uur op tv (NPO1) gekeken naar een impressie van de viering van Bevrijdingsdag in ons land en het traditionele 5 mei-concert aan de Amsterdamse Amstel. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting KijkOnderzoek (SKO) zaterdag bekendmaakte.

Het concert was de officiële afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding. Elk jaar neemt een ander orkest het optreden voor zijn rekening. Dit jaar was het de beurt aan het Metropole Orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte waren daarbij.

Vanaf 19.00 uur was ook al een impressie op tv van hoe Nederland Bevrijdingsdag vierde. Deze uitzending werd door 640.000 mensen gezien. Op veertien plaatsen in Nederland waren officiële Bevrijdingsfestivals, maar ook elders in het land werd de vrijheid gevierd.