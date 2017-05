Rusland heeft een blokkade ingesteld voor de Chinese app WeChat, die wereldwijd zo’n 900 miljoen gebruikers heeft. Dat meldt de Chinese krant South China Morning Post zaterdag.

WeChat is de grootste chatapp van China en is in handen van het grootste niet-Amerikaanse internetbedrijf ter wereld Tencent. Volgens Rusland weigert WeChat zich te registreren bij de telecomautoriteiten van dat land.

China zelf heeft al enige tijd een blokkade op westerse diensten als Facebook en Twitter.