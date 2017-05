Keizerlijke poepdoos naar Kerkrade

In het Cube designmuseum in Kerkrade begint 19 mei een expositie over de wc, het toilet, de plee of hoe je het noemen wilt: Everything You Always Wanted To Know About Toilets But Were Afraid To Ask. De stad Gent leent de samenstellers van de tentoonstelling er speciaal een in 1781 voor de Habsburgse keizer Jozef II gemaakte ‘gemakstoel’ voor, met goed verborgen porseleinen pot.

Ongeveer honderd objecten laten zien hoe de mens in verschillende tijden en culturen met de stoelgang is omgesprongen. En dat was in het verleden soms al moderner dan we nu denken. In de in 1890 door Henry Moule ontworpen Earth Closet bleef de ontlasting als compost beschikbaar, bijvoorbeeld. Het hedendaags designerduo Makkink & Bey doet met zijn KompostToiletKlikko een beetje hetzelfde.

Intussen ontberen nog veel mensen in de wereld (voldoende) hygiënisch sanitair. Op de tentoonstelling worden verschillende oplossingen belicht, zoals het in India ontwikkelde Sulabh flush compost toilet. Hierbij wordt de ontlasting in twee putten opgevangen, om zo droge mest te worden.