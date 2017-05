België met Blanche naar finale Songfestival

België is een van de tien landen die zich dinsdag in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival heeft gekwalificeerd voor de eindstrijd komende zaterdag. De zeventienjarige zangeres Blanche hoorde dinsdagavond in het International Exhibition Centre in Kiev als laatste dat ze de finale heeft bereikt.

Favoriete landen als Portugal, Zweden en Armenië zijn eveneens door naar de finale, net als Moldavië, Azerbeidzjan, Griekenland, Polen, Australië en Cyprus. Tot de acht afvallers behoren onder meer Finland en Montenegro.

Donderdag is het de grote dag voor de Nederlandse inzending OG3NE. De zussen moeten dan een ticket voor de grote finale zien te bemachtigen. In de tweede voorronde strijden nog zeventien andere inzendingen om een van de tien nog beschikbare finaleplaatsen. De ‘grote vijf’ Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië en gastland Oekraïne zijn al verzekerd van een plaats in de eindstrijd.