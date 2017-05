Sloop theater Den Bosch uitgesteld na domper

De sloop van het huidige Theater aan de Parade in Den Bosch is met ten minste een jaar uitgesteld omdat de geplande nieuwbouw veel duurder uitvalt dan verwacht. Het theater kan in verband met het komende seizoen niet langer wachten op een besluit van de gemeente over nieuwbouw of renovatie en blijft daarom nog zeker een jaar in gebruik.

Een maand geleden werd bekend dat een nieuw gebouw 21 miljoen euro duurder uitvalt dan gehoopt. Over een groter en moderner theater wordt in Den Bosch al jaren gesproken. In 2013 is besloten om het huidige theater in het centrum van de stad te slopen en een nieuw theater te bouwen. De gemeenteraad hoopte op een bouwsom van in totaal 50 miljoen euro. Vooral door drukte in de bouwbranche zijn de bouwkosten opgelopen naar 71 miljoen euro.

,,Het project heeft dermate vertraging opgelopen dat het niet realistisch is dat de sloop van het huidige gebouw deze zomer kan plaatsvinden”, aldus theaterdirecteur Harry Vermeulen woensdag.