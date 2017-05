OG3NE ontspannen richting halve finale

De meiden van OG3NE gaan donderdag bijzonder ontspannen richting hun grote moment op het Eurovisiesongfestival. Uren voor de allesbepalende tweede halve finale in Kiev zijn Lisa, Shelley en Amy de rust zelve. Lachend en zwaaiend stapten ze aan het begin van de middag bij hun hotel in de bus richting de hal waar het spektakel plaatsheeft.

De zussen schoven donderdagochtend nog even aan bij Bart Arens van NPO Radio 2, die in de Oekraïense hoofdstad zijn radiostudio heeft opgebouwd. Het trio oogde ook daar super ontspannen en maakte vooral veel lol met elkaar en de radio-dj. De meiden vroegen hun favoriete liedjes aan en stonden in de studio volop mee te zingen en dansen. Shelley mocht voor de gelegenheid het weerbericht voorlezen.

De stemming in de studio werd extra uitgelaten toen de vriendjes van de zangeressen binnenkwamen. De drie jongens zijn woensdagavond aangekomen om hun liefdes te steunen in de muzikale competitie. Amy: ,,Het is heel fijn dat ze er zijn. En ook wel gek. We zitten hier al anderhalve week. En nu zijn de mannen hier.” Shelley: ,,Het is fijn dat ze dit nu meebeleven. Het zou heel moeilijk zijn geweest om dit straks thuis uit te leggen.”

De jolige sfeer sloeg aan het einde van de uitzending om in dikke tranen toen de meiden werden geconfronteerd met een videoboodschap vol gelukswensen vanuit Nederland. Onder anderen Marco Borsato, Carlo Boszhard, Martijn Krabbé, Ilse DeLange, Jan Smit, Humberto Tan, dorpsgenoot Frans Bauer en Willeke Alberti wensten de zussen veel succes op het Europese podium. De video werd afgesloten door de moeder van OG3NE, die door ziekte gedwongen werd in Nederland te blijven. Daarop hielden Lisa, Shelley en Amy en ook Bart Arens het niet droog.

Vlak voordat de Brabantse zangeressen in de bus stapten, gingen ze nog even lachend met wat fans op de foto en stonden ze kort de verzamelde pers te woord. ,,We zijn er helemaal klaar voor. We hebben heerlijk geslapen, voelen ons goed, hebben een geweldige energie om ons heen en gaan er iets geweldigs van maken vanavond.”