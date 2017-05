Kaarten voor de Stones rap uitverkocht

Bij ticketwebsite Ticketmaster ontstond vrijdagochtend een run op kaarten voor de twee Nederlandse concerten van de Rolling Stones tijdens hun No Filter-tour. De oude rockers treden zaterdag 30 september op in de Amsterdam ArenA en opzondag 15 oktober in de GelreDome.

De kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht. Afgelopen woensdag was al een deel van de tickets in de voorverkoop gegaan voor houders van een bepaalde creditcard. Ook die kaarten waren in no time weg.

De Europese toernee van Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood begint op 9 september in Hamburg en eindigt op 22 oktober in Parijs.