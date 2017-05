Moeder zwaait OG3NE uit richting finale

De zangeressen van OG3NE zijn zaterdagochtend al vroeg naar het International Exhibition Centre in Kiev vertrokken voor hun grote songfestivalmoment. De zussen gingen met hun hele entourage per bus van het hotel naar de hal. Ze werden liefdevol uitgezwaaid door hun vader en hun last minute ingevlogen moeder.

Moeder Isolde Vol is ongeneeslijk ziek en zou niet naar Kiev komen. Maar donderdagavond, nadat bekend werd dat Nederland zich voor de finale heeft geplaatst, regelde vader Rick samen met AVROTROS dat zijn vrouw er tijdens de finale toch bij kan zijn.

Ze zit zaterdagavond in de zaal om haar dochters aan te moedigen. Het nummer Lights and Shadows is een ode aan haar en geschreven door haar man en haar schoonzoon Rory. ,,Dat onze moeder hier nu is, geeft ons extra kracht en energie”, liet het OG3NE-drietal weten.