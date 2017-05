In Haarlem is het dit jaar lachen in, met en om kunst. Humor in de kunst staat heel 2017 al op het programma van Museum Frans Hals | De Hallen, maar vanaf 20 mei is er pas echt een grote dubbeltentoonstelling met humor als centraal thema.

In De Hallen is er een expositie in de geest van het rebelse dadaisme, de stroming die met humor (artistieke) conventies aan de kaak stelde. In het Museum Frans Hals is het lachen òm kunst zelf. Geëxposeerd worden werken van kunstenaars die weer andere, vaak heel beroemde werken op de hak nemen.

,,Sinds het begin van de twintigste eeuw parodiëren kunstenaars zelf kunst en iconen in de kunst en steken ze er de draak mee, zoals Marcel Duchamp die een snorretje tekende op de Mona Lisa”, aldus museumdirecteur Ann Demeester. Ze toont in het museum onder meer een werk van Leo Copers, die de Denker van Auguste Rodin op zijn kop zet en laat ronddraaien. ,,Daarmee haalt hij onderuit dat dit beeld van Rodin bijna de status heeft gekregen van een heiligenbeeld. Maar hij laat ook zien dat denken iets dynamisch is.”

Ondanks de aanpak is dit werk tegelijk een eerbetoon aan Rodin. ,,Je neemt iets alleen op de hak als je het belangrijk genoeg vindt. Wat we hier laten zien is ook nooit respectloos, maar gewoon een beetje anarchistisch. Verafgode stukken worden gerelativeerd, terwijl de kunstenaars zo ook artistieke strijd leveren met hun voorgangers.”

Van Rob Scholte is er een versie op een naakt, de Olympia van Édouard Manet. ,,Dat is bij hem een ledenpop geworden, om aan te tonen dat de vrouw als muze in de kunst soms toch ook een ding is.” Peter Pontiac gaf zijn visie op de De kindermoord in Bethlehem door Cornelis van Haarlem. ,,Dat is een gruwelijk schilderij, maar tegelijk absurd, want waarom zijn alle mannen erop naakt? Pontiac overdrijft dat gegeven.”

De bedoeling van de expositie is volgens Demeester te laten zien vanuit hoeveel verschillende invalshoeken kunstenaars naar kunst kijken en hoe divers de bezoeker er ook kan mee omspringen. ,,En dat is dus echt niet altijd plechtstatig.”