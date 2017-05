Oeuvreprijs Cultuurfonds voor Geert Mak

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gaat dit jaar naar schrijver Geert Mak. Het fonds kent de prijs jaarlijks toe aan iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland. Mak (1946) krijgt de erkenning vanwege ,,zijn grote staat van dienst” als schrijver van boeken over onze historie.

,,Geert Mak deed meer dan wie ook om een breed publiek te interesseren voor geschiedenis”, aldus het Prins Bernhard Cultuurfonds. ,,Door zijn ongeĆ«venaarde verteltrant heeft hij de historie voor velen tot leven gewekt. En niet alleen de geschiedenis van Nederland, maar ook die van Europa.” Geert Mak schreef boeken als De Eeuw van mijn Vader, Hoe God verdween uit Jorwerd en De levens van Jan Six.

Mak krijgt de prijs maandag 27 november uitgereikt. De oeuvreprijs van het Cultuurfonds bestaat uit een geldbedrag van 150.000 euro. De ontvanger krijgt een vrij besteedbaar bedrag van 75.000 euro en verder een fonds op naam met een startkapitaal van 75.000 euro.

Eerdere winnaars zijn Heddy Honigmann (2016), Francine Houben (2015), Johan Simons (2014), Piet Oudolf (2013), Lidewij Edelkoort (2012), Anton Corbijn (2011) en Het Orkest van de Achttiende Eeuw (2010).