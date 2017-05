Muzikant Gregg Allman (69) overleden

De Amerikaanse zanger en toetsenist Gregg Allman is in zijn huis in Savannah, Georgia op 69-jarige leeftijd overleden. Dat is zaterdag via zijn officiële website bekendgemaakt. Hij kwakkelde al verscheidene jaren met zijn gezondheid.

Gregg Allman richtte in 1969 met zijn oudere broer Duane The Allman Brothers Band op, de pioniers van de ‘southern rock’ met blues, jazz en country-invloeden. Na twee studioalbums te hebben uitgebracht, volgde in 1971 ‘At Fillmore East’, die volgens velen tot de beste live-platen ooit behoort. Erop staan onder meer uitgesponnen versies van de songs ‘In Memory of Elizabeth Reed’ en ‘Whipping Post’. Ze verwierven er internationale faam mee.

Leadgitarist en bandleider Duane Allman kon maar kort genieten van het succes. Hij kwam, 24 pas, datzelfde jaar om het leven door een motorongeluk. De plaat ‘Eat a Peach’ (1972) werd aan hem opgedragen.

In verschillende bezettingen – bassist Berry Oakley overleed eind 1972 op dezelfde wijze als Duane – nam de band nog veertien albums op, waaronder ‘Brothers and Sisters’ (1973) met de hitsingle ‘Ramblin’ Man’. In 2004 kwam de laatste uit. De groep bleef optreden tot eind 2014.