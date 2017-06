Zaterdag 11.00 uur besluit over Rock am Ring

Roger Lewentz, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts, heeft gezegd dat zaterdag om 11.00 uur bekend wordt gemaakt of het muziekfestival ‘Rock am Ring’ wordt voortgezet. Daaraan vooraf gaan overleg over de situatie en een risicoanalyse. Het evenement werd vrijdagavond gestaakt na een terreurwaarschuwing.

Het onderzoek is nog in volle gang. ,,Er zijn een paar punten waarop de politie zich concentreert”, zei Lewentz, die zijn bondscollega Thomas de Maizière heeft ingelicht. Op details wilde hij niet ingaan. ,,We moesten dit besluit nemen. Alle politie-experts waren het er over eens: er was geen andere keus”.

Op het festivalterrein werden 90.000 bezoekers verwacht. Volgens Lewentz waren het er op de openingsdag zo’n 60.000. Over de ontruiming was hij tevreden. ,,Dat ging zeer gedisciplineerd”.