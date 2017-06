Holland Festival geopend

In Amsterdam is zaterdagavond het zeventigste Holland Festival begonnen. De Nationale Opera opende het jaarlijkse culturele festijn met een uitvoering van de Mariavespers van Claudio Monteverdi in een regie van artistiek directeur Pierre Audi. Onder de aanwezigen was koningin Máxima.

Het publiek reageerde dolenthousiast en met een zeer lang applaus op de uitvoering van de muziek, die vier eeuwen terug werd geschreven voor de basiliek van San Marco in Venetië. De locatie van de opening van het Holland Festival, de ronde Gashouder, kwam op velen over als de perfecte huisvesting van deze eigentijdse uitvoering van de Mariavespers.

Het Holland Festival telt deze keer vijftig producties met 142 voorstellingen en concerten. In totaal zijn er zeventien wereldpremières en 32 Nederlandse premières. Veel aandacht is er voor het thema democratie: in tien voorstellingen onderzoeken kunstenaars hoe westerse landen daarmee omgaan. Het muziekprogramma focust dit jaar deels op eigentijds werk uit Indonesië.

Het Holland Festival werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om internationaal te kunnen samenwerken op het gebied van (podium)kunst. Die behoefte werd in meer landen gevoeld: in dezelfde periode zagen onder meer het Festival d’Avignon en het Edinburgh International Festival het levenslicht.