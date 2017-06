Optreden Rammstein niet ingehaald

Het optreden van de Duitse metalband Rammstein op het pop- en rockfestival Rock am Ring, dat vrijdag wegens terreurdreiging werd opgeschort, wordt niet ingehaald op zaterdag of zondag. De band liet zaterdag weten dat dit om organisatorische redenen niet mogelijk is.

Het driedaagse festival was vrijdag begonnen op het racecircuit bij Nürburg in de Duitse Eifel. Veel bezoekers waren die avond voor het concert van Rammstein gekomen. Dat ging niet door, omdat het festival werd onderbroken wegens terreurdreiging. Het terrein is door de politie uitgekamd, maar er werd niets verdachts gevonden. Het festival is zaterdagmiddag hervat en gaat ook zondag door.