Koppen artikel over Kamerlid Özturk ‘onjuist’

De koppen boven een voorpagina-artikel in NRC Handelsblad over Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK waren te stellig en onjuist. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek geoordeeld. De rest van de handelswijze van de schrijver en de krant waren volgens de raad wel zorgvuldig.

De kop van het artikel van vorig jaar luidde ‘Onderzoek integriteit DENK-voorzitter Özturk’, gevolgd door de onderkop ‘Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman’.

Volgens de raad kon op basis van de feiten niet worden geschreven dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk liep. Verder zijn er geen journalistieke normen overschreden. De artikelen waren geschreven aan de hand van de feiten die toen bekend waren. Ook heeft Öztürk genoeg gelegenheid voor wederhoor gehad, maar heeft hij daar volgens de raad zelf niet genoeg gebruik van gemaakt.

Öztürk laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak. ,,We kunnen als samenleving niet accepteren dat er geprobeerd wordt om gekozen volksvertegenwoordigers monddood te maken met valse krantenkoppen en onjuiste berichtgeving.” Hij wijst erop dat uit onderzoeken naar voren is gekomen dat hem in de zakendeals geen blaam treft.