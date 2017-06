Brusseprijs voor Frank Westerman

De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Frank Westerman. De auteur krijgt de prijs voor Een woord een woord, waarin hij onderzoekt of er eigenlijk wel een weerwoord tegen terreur mogelijk is. Aan de onderscheiding is naast een oorkonde een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

De jury onder leiding van Frits van Exter koos het boek uit in totaal 182 inzendingen, een recordaantal. ,,Het is een stoutmoedige onderneming, waarbij journalist en mens elkaar goed aanvullen. Het verhaal biedt misschien geen makkelijke conclusies, maar voegt iets wezenlijks toe aan het debat”, aldus de jury in haar rapport.

Voorzitter Van Exter maakte de winnaar bekend in het programma Met het oog op morgen. Vorig jaar won Marcia Luyten met Het geluk van Limburg, in 2015 ging de onderscheiding naar Hans Goossen en Theo Sniekers voor hun El Rey. Van jager tot prooi.

De prijs is vernoemd naar de journalist M.J. (Rie) Brusse (1873-1941) die tientallen jaren lang dagelijks reportages en feuilletons schreef voor onder andere de Nieuwe Rotterdamsche Courant.