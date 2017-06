Collon nieuwe chef-dirigent Residentie Orkest

De 34-jarige Brit Nicholas Collon wordt chef-dirigent en artistiek adviseur van het Residentie Orkest. Het orkest spreekt op de website van een ,,jonge, energieke vernieuwer”. De verbintenis zal vanaf seizoen 2018-2019 minstens vier jaar duren. Collon dirigeert het orkest al sinds vorig jaar minimaal acht weken per seizoen.

Artistiek directeur Sven Arne Tepl zegt over de benoeming van Collon: ,,Het orkest en Nicholas hebben in de afgelopen periode veel intensieve en bijzondere muzikale ervaringen gedeeld. De fantastische concerten werden door zowel publiek als pers zeer enthousiast ontvangen. Het is voor ons niet meer dan logisch de relatie met Nicholas te verlengen en te intensiveren door deze om te zetten in de functie van chef-dirigent en artistiek adviseur. ”