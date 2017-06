Nipkowschijf voor Schuldig van Human

Schuldig heeft de Zilveren Nipkowschijf 2017 gekregen. Dat heeft de jury vrijdag bekendgemaakt in Het Ketelhuis in Amsterdam. De documentaireserie van Human volgde mensen uit de Amsterdamse Vogelbuurt en omgeving die met schulden kampen.

Ook The Amsterdam Project en De Zaak Menten waren genomineerd voor de prijs. Vorig jaar won Zondag met Lubach.

Het onderzoeksprogramma Argos (VPRO/Human) van NPO Radio 1 kreeg vrijdag de Zilveren Reissmicrofoon.

Eerder maakte de jury al bekend een Ere-Nipkowschijf uit te reiken aan filmer-documentairemaker Frans Bromet voor zijn gehele oeuvre. Een eervolle vermelding is er voor Eva Jinek omdat zij ,,sterk in vorm was met een aantal programma’s”.

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 toegekend aan het beste tv-programma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie.