Anderhalve ton voor zegel van rokende Hepburn

Een postzegel van Audrey Hepburn die nooit officieel is uitgegeven, heeft op een veiling in Duitsland 150.060 euro opgebracht. De familie van de Amerikaanse filmster stak in 2001 een stokje voor de uitgave omdat zij niet wilde dat ze rokend op een postzegel zou verschijnen.

Het plaatje van de rokende Hepburn was bekend uit de beroemde komedie Breakfast at Tiffany’s uit 1961. De Duitse post kon niet anders dan veertien miljoen zegels die al waren gedrukt, vernietigen. Desondanks zijn sindsdien enkele van de postzegels opgedoken en die blijken goud waard voor verzamelaars.

Audrey Hepburn (1929-1993) was een Britse actrice die grote triomfen vierde in Hollywood. Ze won veel prijzen, waaronder een Oscar. Zestig jaar geleden gold ze als een waar stijlicoon.