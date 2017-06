Arabische landen willen sluiting al-Jazeera

Qatar moet de in het land gevestigde mediaorganisatie al-Jazeera sluiten. Ook moet het schatrijke oliestaatje zijn diplomatieke betrekkingen met Iran op een lager pitje zetten, en een Turkse luchtmachtbasis in het land sluiten. Dat eisen vier Arabische landen vrijdag van Qatar, waarmee ze in het grootste conflict in de Golfregio sinds jaren zijn verwikkeld.

Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte en Bahrein willen ook dat Qatar de banden met terroristische organisaties verbreekt, waaronder de Moslimbroederschap, Islamitische Staat, al-Qaeda, Hezbollah en Jabhat Fateh al-Sham, het voormalige filiaal van al-Qaeda in Syrië.

De lijst met in totaal dertien eisen werd overgebracht door Koeweit, dat bemiddelt in het conflict. Qatar heeft tien dagen de tijd om de eisen in te willigen.