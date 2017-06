Arabische superster staat in Concertgebouw

De beroemde Marokkaanse zangeres Asma Lmnawar staat in november in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Ze treedt op met het Nederlands Kamerorkest tijdens het festival Turning East.

Lmnawar is op donderdag 23 en vrijdag 24 november te zien in het SOUK-programma, waarin Arabische en westerse muziek samenkomen. De Marokkaanse is een van de allergrootste Arabische zangeressen van dit moment, aldus het Concertgebouw. Ze werkt in Amsterdam voor het eerst samen met een klassiek orkest.

Tijdens het festival Turning East staat het Concertgebouw zes dagen lang in het teken van muziek uit het Midden-Oosten.