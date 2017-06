40 miljoen voor schilderij Beckmann

Een schilderij van de Duitse expressionist Max Beckmann (1884-1950) heeft op een veiling in Londen omgerekend 40 miljoen euro opgeleverd. De opbrengst was een record op een veiling voor een werk van een Duitse expressionist.

Het gaat om het schilderij Hölle der Vögel (Hel van de Vogels) waaraan Beckmann in 1938 in ballingschap in Amsterdam begon en dat hij later in dat jaar in Parijs afmaakte. Op het doek zijn gekwelde figuren en vogels te zien in heldere kleuren die symbool staan voor het nationaal socialisme en zijn slachtoffers.