Zweedse acteur Michael Nyqvist overleden

De Zweedse acteur Michael Nyqvist is dinsdag op 56-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van longkanker. Nyqvist brak internationaal door dankzij de originele Girl With The Dragon Tattoo-filmreeks.

,,Met diepe bedroefdheid” bevestigde Nyqvists woordvoerder het overlijden van de acteur aan verschillende media. ,,Onze geliefde Michael, een van de meest gerespecteerde en succesvolste acteurs uit Zweden, is in het bijzijn van zijn familie rustig heengegaan na een strijd van een jaar lang tegen longkanker.”

In de verfilmingen van de Millennium-trilogie van Stieg Larsson vertolkte Nyqvist de rol van hoofdpersonage Mikael Blomkvist. Hij was naast Noomi Rapace te zien in de Zweedse tv-serie en de drie daarop volgende films.

Het succes van de verfilmingen leverde de Zweed internationale rollen op. Zo was hij naast Tom Cruise te zien in de Mission: Impossible-film Ghost Protocol en speelde hij met Keanu Reeves in John Wick. Naast acteur was Nyqvist schrijver, in 2010 verscheen zijn autobiografische memoires När Barnet Lagt Sig.