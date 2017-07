Karin Slaughter handhaaft toppositie

AMSTERDAM – Goede dochter van bestsellerauteur Karin Slaughter staat voor de derde achtereenvolgende week op de eerste plaats van de Boeken Top 10.

De literaire thriller Goede dochter gaat over Charlotte, die 28 jaar eerder samen met haar zusje Samantha een gruwelijke aanslag overleefde die hun moeder het leven kostte. Charlotte is inmiddels in de voetsporen van haar vader getreden en ook advocaat geworden, maar dan wordt ze getuige van een nieuwe aanslag.

‘Het leven van een loser 11. Drie keer niks’ van Jeff Kinney is deze week op de tweede plek van de lijst te vinden en wisselt van plaats met De dorst van Jo Nesbø, die op plek drie staat.

Drie keer niks is het elfde deel van de succesvolle reeks jeugdboeken over Bram Botermans, die zichzelf perfect vindt, terwijl de trouwe lezer wel beter weet. Om Bram zijn creatieve talenten te laten ontplooien, regelt zijn moeder een piano en een pianolerares. Dat blijkt geen succes, zeker als Bram besluit een griezelfilm te gaan maken en daarmee beroemd te worden.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Goede dochter

2. (3) Jeff Kinney – Het leven van een loser 11. Drie keer niks.

3. (2) Jo Nesbø – De dorst

4. (4) Alfred Birney – De tolk van Java

5. (5) John Grisham – Het eiland

6. (6) Suzanne Vermeer – Het paradijs

7. (8) Monica Geuze – My way

8. (10) Yuval Noah Harari – Sapiens

9. (11) Elena Ferrante – De geniale vriendin

10. (12) Benedict Wells – Het einde van de eenzaamheid