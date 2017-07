De strafzaak tegen Bill Cosby wordt overgedaan. Een rechter in Pennsylvania besloot donderdag dat de 79-jarige komiek in november weer voor de rechtbank moet verschijnen. Aanklagers hadden al laten weten de zaak te willen overdoen.

De vorige strafzaak tegen Cosby eindigde vorige maand zonder uitspraak. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of hij schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand. Zij beschuldigt Cosby ervan haar in 2004 te hebben gedrogeerd en aangerand.

Tientallen vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar die zijn in veel gevallen verjaard. Meerdere vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van de komiek hebben wel civiele rechtszaken tegen hem aangespannen. Cosby heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.