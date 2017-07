Politie zoekt herkomst schilderij uit 1757

De Amsterdamse recherche is op zoek naar de herkomst van een schilderij uit 1757. Het doek is opgedoken bij een onderzoek naar drugshandel en de politie vermoedt dat het is gestolen.

Het is tot nu toe nog niet gelukt de herkomst te traceren. Volgens een woordvoerder waren het ,,geen kunstkenners”, waarbij het ingelijste doek afgelopen woensdag is aangetroffen. De politie vond het schilderij in een pand op de Elandsgracht in Amsterdam, na de aanhouding van drie mannen, van 22, 26 en 27 jaar, die zich mogelijk bezighielden met de verkoop van drugs.

Op het portret, waarvan de schilder niet bekend is, staat een jager afgebeeld met twee honden. ,,We hebben geen idee waar het vandaan komt”, zegt de woordvoerder. ,,Misschien heeft het wel een behoorlijke waarde.”