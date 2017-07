Schrijversrel na vertrek uitgeefster

Een groep schrijvers verbonden aan uitgeverij Atlas Contact legt de pen neer tot ze voldoende openheid heeft over het vertrek van uitgeefster Mizzi van der Pluijm. Ze willen opheldering van uitgeversgroep VBK, het moederbedrijf, over de oorzaak van de overstap en toekomst van Atlas. Tot het zover is, doen zich niks meer voor VBK.

,,Wij vrezen dat de belangen van uitgeversgroep VBK niet stroken met de waarden van uitgeverij Atlas Contact”, melden ze op het internetplatform Scribd. ,,Zolang VBK ons geen volledige openheid geeft over het vertrek van Mizzi en de koers die VBK de komende jaren voor Atlas Contact voor ogen heeft, leggen wij uit liefde voor de literatuur en onze uitgeverij waar het VBK betreft de pen neer.”

De lijst van ondertekenaars vermeldt de namen van onder anderen Adriaan van Dis, Geert Mak, Yvonne Kroonenberg, Vonne van der Meer, Mensje van Keulen, Hanna Bervoets en Lieve Joris. Deze week werd bekend dat Van der Pluijm opstapt naar de jonge concurrent Das Mag.