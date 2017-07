Viertal strijdt om Stripmaker des Vaderlands

Nederland heeft al een Denker en een Dichter des Vaderlands en daar komt binnenkort een Stripmaker des Vaderlands bij. Die moet een ambassadeur voor het beeldverhaal worden, aldus initiatiefnemer aaStrips (all about Strips). Op het jaarlijkse stripfestival, in oktober in Breda, wordt de naam onthuld.

Vrijdag zijn de namen van de vier genomineerden bekendgemaakt. Het zijn Robert van der Kroft (Sjors en Sjimmie, Claire), Margreet de Heer (Filosofie in Beeld, Religie in Beeld) Maaike Hartjes (Hartjes, Maaikes Dagboekje) en Pieter Hogenbirk (De Ruyter, Tim Tijdloos). Tot eind september kunnen stripliefhebbers hun stem uitbrengen.

,,Bij een gebeurtenis van nationaal belang kan de Stripmaker des Vaderlands in stripvorm zijn of haar visie op de actualiteit geven”, aldus voorzitter Caroline van der Lee. Ook het ontwikkelen van projecten en activiteiten die de strip op de kaart zetten hoort volgens haar tot het takenpakket.