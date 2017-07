Kunsthal doet kattig

Je kunt niet op Facebook kijken of er komt net een lollig of snoezig (‘smelt’) plaatje of filmpje van een poezenbeest voorbij. Er zijn zelfs ware internetsterren onder onze mauwende mede-aardbewoners.. De kat speelt een enorme rol in het leven van ontzettend veel mensen. Reden voor de Kunsthal in Rotterdam om er een expositie aan te wijden: Kattenliefde; Negen levens in de kunst.

Van 9 september tot en met 14 januari belicht de Kunsthal hoe kunstenaars de laatste anderhalve eeuw naar onze spinnende, krabbende, kopjes gevende, meestal ernstig verwaande en veelvuldig slapende huisgenootjes kijken.

In zeven kabinetten komen de verschillende kanten van de kat naar voren. ,,Van de verleidelijke kat die sinds het Parijs van de 19e eeuw het Franse artistieke milieu verovert als icoon voor het bruisende nachtleven tot de kat van het goede leven – die spinnend en slapend zijn negen levens doorbrengt. Ook de rebelse kat uit menig slapstickachtig filmpje dat op internet massaal geliket wordt, is in de tentoonstelling te zien”, belooft de Kunsthal.

De tentoonstelling toont werk van onder anderen Henriëtte Ronner-Knip, Théophile-Alexandre Steinlen, David Shrigley, Walasse Ting en Marie Cécile Thijs. Liefhebbers kunnen zich melden voor een mauw-karaoke.