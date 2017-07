Mauritshuis mazzelt bij Antwerpse verbouwing

Een deal tussen het Mauritshuis in Den Haag en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA): eerstgenoemde neemt de restauratie van een schilderij uit de collectie van de tweede voor zijn rekening en mag het binnenkort als eerste in alle nieuwe glorie tonen aan het publiek. Het gaat om een bijzonder knap geschilderd portret van Abraham Grapheus, ‘knaep’ (bediende) van het Antwerpse Sint-Lucasgilde, van de hand van de Antwerpse portretschilder Cornelis de Vos (1585 -1651). Grapheus, voorzien van een bijzonder markante kop, duikt overigens op meer schilderijen van zijn tijd op, maar dan als model.

Het Mauritshuis toont vanaf 7 september ‘Portretten uit Vlaanderen’, waar dat van Grapheus er een van zal zijn. In het huidige België stond de portretkunst tussen 1400 en 1700 op een hoog niveau. Het leuke is dat er veel bekend is over de destijds geportretteerden en met die informatie erbij kan hun wereld extra goed worden opgeroepen.

Opmerkelijk op de komende expositie is onder meer een vijfluik uit 1640-1645, waarop verschillende kunstenaars zijn afgebeeld terwijl ze allemaal een zintuig verbeelden. Het werd vervaardigd door Gonzales Coques, die zelf de reuk weergeeft.

Al de schilderijen komen van het KMSKA. Dat kan juist nu veel kunstwerken wel een tijdje missen, want ook deze kunsttempel is ten prooi gevallen aan de verbouwingswoede in museumland. Met ingang van komende dinsdag heeft het Mauritshuis daar overigens al profijt van. Dan kan het een schilderij van Jacob Jordaens (1593 – 1678) uit het KMSKA tonen met als thema ‘Zoals de oude zongen, zo piepen de jongen’. Dat wordt dan gecombineerd met het doek uit de eigen collectie over hetzelfde onderwerp van de Hollander Jan Steen (1626 -1679). Het Mauritshuis ziet de kleine maar bijzondere presentatie van de twee doeken naast elkaar als een unieke kans om verschillen en gelijkenissen te bestuderen.

Vanaf 9 november is in de aangesloten Galerij Prins Willem V aan het Buitenhof in Den Haag nog een werk uit Antwerpen te zien, Calvarieberg van de vijftiende-eeuwse schilder Antonello da Messina. Deze Siciliaanse renaissancekunstenaar liet zich inspireren door Vlaamse tijdgenoten.