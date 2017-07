Wereldkaart in Mondriaanstijl maakt furore

Een Haagse reisboekenwinkel die zijn etalage wilde opsieren, heeft de wereld een kunstwerkje rijker gemaakt: een wereldkaart in de stijl van Piet Mondriaan. De kaart heeft nu zelfs de voorpagina van een designblad in Dubai gehaald en er is van verschillende kanten vraag naar een afdruk.

De boekhandel in het Haagse centrum wilde meedoen aan het Mondriaan/De Stijl-jaar, maar zag af van het knutselpakket dat was uitgereikt om etalages ‘passend’ mee te versieren. De winkel verkoopt behalve reisboeken ook nogal wat kaarten en werd getipt over Michael Tompsett, een Britse kunstenaar die vaker creatief is met landkaarten. Hij ontwierp de Mondriaan-wereldkaart voor de winkel in de Haagse Schoolstraat.

De boekhandel hing het ontwerp tevreden op, maar dat bracht nogal wat vraag naar de (voor reisplannen onbruikbare) kaart teweeg. De winkel kocht de rechten van de kunstenaar om de kaart te kunnen verkopen aan belangstellenden. Inmiddels wordt de Mondriaankaart op verschillende plekken in De Haag aan de man gebracht, maar gaat hij ook internationaal. Een Belgische distributeur biedt de kaart nu in heel Europa aan. ,,Vooral in Duitsland en ItaliĆ« worden er veel verkocht”, zeggen Harry en Nasja Berg van Stanley & Livingstone. Ze zijn er al circa 250 kwijt.

Groot was echter hun verbazing toen het designblad IDentity uit Dubai de kaart gebruikte voor de omslag van het juli nummer. Hoe dat precies gegaan is, weet Nasja Berg volgens eigen zeggen eigenlijk niet. Het blad mag er echter zijn, want het heeft 12.000 abonnees op alleen al de papieren versie en is ook op Facebook te vinden.