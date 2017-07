Bezoekers Tomorrowland massaal gescreend

Tientallen mensen die een kaartje hebben gekocht voor het Belgische festival Tomorrowland, zijn niet welkom op het dance-evenement in Boom. De politie zei dinsdag tegen VRT Nieuws dat de gegevens van circa 400.000 ticketaankopen grondig zijn gescreend, waarna zeker 35 mensen zijn geweigerd.

Het is de eerste keer dat de Belgische federale politie besluit festivalgangers massaal te screenen. ,,Zo zijn we zeker dat er geen mensen rondlopen op de festivalweide die we daar liever niet hebben”, zei politiewoordvoerder Peter De Waele. Hij wilde niet in detail treden over de criteria om mensen de toegang te ontzeggen. ,,Maar het is niet zo dat we mensen weigeren die bekendstaan voor een fietsdiefstal.”

Het is onduidelijk of ook Nederlanders onder de loep zijn genomen. ,,Maar het is bekend dat 50 procent van de mensen op Tomorrowland niet de Belgische nationaliteit hebben”, zei de woordvoerder. ,,We hebben dan ook allerlei andere databanken bekeken om te zien of er ook namen tussen zaten die we hier liever niet hebben op Tomorrowland.”

De maatregel is niet onomstreden. De Privacycommissie heeft aangekondigd te gaan uitzoeken of de digitale controles binnen de wet passen. ,,Men gaat iedereen preventief screenen en dat kan in het huidige wettelijke kader niet”, zei een woordvoerster van de privacywaakhond.

De politie reageerde verbaasd op die kritiek. ,,Als er iets gebeurt, krijgen we het verwijt dat de politie niet genoeg doet. Nu doen we blijkbaar te veel. Er moet een heldere lijn in komen”, aldus De Waele, die de maatregel vergeleek met het plaatsen van ,,digitale betonblokken”.