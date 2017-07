Ariana Grande ereburger van Manchester

Het Amerikaanse popidool Ariana Grande is sinds woensdag ereburger van Manchester. De Engelse stad eert haar daarmee voor de manier waarop zij omging met de bomaanslag na een optreden op 22 mei in Manchester waardoor 22 mensen omkwamen.

Grande keerde kort na het bloedbad terug in Manchester. Zij organiseerde het benefietconcert One Love Manchester op 4 juni en trommelde daarvoor een reeks internationale popgrootheden op. Ook bezocht zij slachtoffers van de aanslag in het ziekenhuis.

De gemeenteraad ging woensdag in een speciale zitting akkoord met de benoeming, aldus Britse media.