Erdogan in hoger beroep in Duitse gedichtzaak

De Turkse president Erdogan gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Hamburg over het spraakmakende gedicht van de Duitse tv-komiek Jan Böhmermann. De rechtbank besliste in februari dat de komiek bepaalde delen niet meer mag voordragen, maar voor Erdogan is dat niet genoeg.

De president wil meer delen niet meer horen. Volgens Duitse media gaat het Erdogan om nog eens zes regels in het gedicht.

Böhmermann haalde zich de woede van het Turkse staatshoofd op de hals met het gedicht Smaadkritiek, dat hij op 31 maart vorig jaar in zijn show Neo Magazin Royale voor de omroep ZDF voordroeg. Hij bracht daarin de strenggelovige Erdogan onder andere in verband met kinderporno en seks met dieren.