Moeder zusjes OG3NE overleden

De moeder van de zangeressen Lisa, Amy en Shelley van OG3NE is woensdag overleden, zo bericht de familie. Ze had een zeldzame vorm van botkanker. Vorige maand besloot ze haar behandeling te staken nadat er een nieuwe tumor in haar hals was gevonden.

Moeder Isolde reisde in mei nog af naar Kiev, waar OG3NE Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Daar kreeg ze veel nationale en internationale mediabelangstelling. Ze was de inspiratiebron voor het festivalnummer Lights And Shadows.

Lisa, Amy en Shelley hebben alle optredens en andere werkzaamheden voorlopig gestaakt.