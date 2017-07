Lil’ Kleine mocht van podium na gooien bier

Rapper Lil’ Kleine mocht zijn optreden in Meijel september vorig jaar staken nadat er bier naar hem gegooid was. Dat oordeelde de kantonrechter in Den Bosch donderdag. Het café in Meijel waar de rapper een half uur zou optreden, had het boekingskantoor voor de rechter gesleept omdat Lil’ Kleine al na drie minuten vertrok.

De rechter oordeelde donderdag in het gelijk van het boekingskantoor uit Heeswijk-Dinther: in de overeenkomst staat dat het optreden mag worden beëindigd zodra met drank naar de rapper wordt gegooid. Dat is zonder dat de verplichting bestaat het optreden te hervatten.

Lil’ Kleine trad september vorig jaar op tijdens de kermis in het Limburgse Meijel. Omdat er vanuit het publiek bier naar hem werd gegooid, stapte de populaire rapper na drie minuten van het podium en keerde hij niet meer terug. De exploitant van het café vond dat het boekingskantoor daarmee de overeenkomst niet nakwam en eiste het volledige bedrag voor de 27 niet gespeelde minuten terug: ruim 3500 euro.

Lil’ Kleine – echte naam Jorik Scholten – is bekend van onder meer de hits Drank & Drugs en Vakantie.