Zomergasten-aflevering Van der Laan niet live

De aflevering van het VPRO-programma Zomergasten met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zal niet live zijn. De avond van de ernstig zieke burgemeester is gepland op zondag 30 juli. ,,Ik mag de week ervoor opnemen”, aldus Van der Laan vrijdag op AT5.

,,Dat vind ik belangrijk. Als mijn ziekte dan even opspeelt is het geen beletsel voor het live-programma”, zei de 62-jarige Van der Laan bij de Amsterdamse omroep. De burgemeester heeft uitgezaaide longkanker en ziet zijn deelname aan Zomergasten als aanleiding om terug te kijken op zijn leven.

Zomergasten is een live interviewprogramma van de VPRO. Zes zondagavonden mogen gasten hun televisie-avond vullen en 30 juli is Van der Laan aan de beurt. ,,Laten we vooral genieten van een mooie zomeravond”, benadrukt Van der Laan, die sinds 2010 de burgemeester is van de hoofdstad. ,,Ik zit dan thuis met mijn familie een beetje zenuwachtig te wezen of ik wel goed overkom.”