Zwarte Cross was ‘super geslaagd’

Het ongeval met de stuntman die tijdens het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde gewond raakte, is de ,,enige smet” op een verder ,,super geslaagd” weekend, zei de organisatie zondag.

De Belgische motorcrosser kwam zaterdag ongelukkig ten val tijdens een zogenoemde FMX-show. Hij is buiten levensgevaar maar ligt nog wel in het ziekenhuis met onder meer een gebroken neus en een hoofdwond, aldus de organisatie. Na het ongeval staakte de organisatie de stunts voor die dag, maar zondag werden ze hervat.

De 21e editie van het festival in de Achterhoek, een mix van motorcross, stunts, muziek en theater op 32 podia, was met 220.000 bezoekers uitverkocht. Het programma duurt nog tot zondagavond laat. Daarna gaat het feest op de camping nog door tot in de kleine uurtjes.