Denemarken geeft soldaten mediatraining

Deense militairen krijgen voordat ze namens de NAVO worden uitgezonden naar Estland een speciale mediatraining. Deze leert hen om te gaan met misleidende informatie die door de Russen via internetkanalen wordt verspreid.

,,Het is een heel nieuwe wereld”, zei minister van Defensie Claus Hjort maandag op de nieuwszender DR. ,,De Deense soldaten moeten dat terdege beseffen. Daarom heb ik geregeld dat de manschappen die in januari aan hun missie beginnen zijn ge├»nformeerd en ge├»nstrueerd over hoe ze zich daartegen moeten verdedigen. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat ze zullen worden blootgesteld aan intimidatie en valse geruchten.”

In februari opende het Openbaar Ministerie van Litouwen een crimineel onderzoek naar een Duitse NAVO-militair die een vijftienjarig meisje zou hebben verkracht. Het bleek een verzonnen bericht, dat zich razendsnel verspreidde via de sociale media. De NAVO beschuldigde Rusland van dat fake nieuws en verwacht nog veel meer misleiding. Het Kremlin ontkent steevast deze vorm van cyberoorlog te voeren.