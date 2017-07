Giltburg ‘huisartiest’ bij Residentie Orkest

Pianist Boris Giltburg is komend seizoen ‘artist in residence’ bij het Residentie Orkest. De Rus (1984) speelt zijn eerste concert met het orkest op 27 augustus in het Concertgebouw in Amsterdam.

Het betreft de stukken Vorspiel, Rachmaninovs Tweede pianoconcert en Tsjaikovski’s Vierde symfonie onder leiding van Nicholas Collon Humperdincks. Het orkest is naar eigen zeggen ,,bijzonder trots dat het deze geniale meesterpianist, die tegenwoordig vanwege de liefde in Haarlem woont, het komende seizoen als artist in residence mag begeleiden”.

De in Moskou geboren Giltburg kreeg vanaf zijn vijfde pianoles van zijn moeder. Hij groeide op in Tel Aviv, waar hij afstudeerde bij de Israëlische pianist Arie Vardi. Hij speelde de afgelopen jaren bij toporkesten over de hele wereld. Ook sleepte hij veel prijzen in de wacht bij internationale muziekwedstrijden, onder meer in Santander en bij het Rubinsteinconcours. In 2013 won hij de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd.