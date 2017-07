Schrijver neemt intrek op Amsterdam CS

Schrijver Luuk Imhann vestigt zich in augustus een paar weken op Amsterdam Centraal Station. Hij werkt hier in een leegstaand winkelpand aan zijn nieuwe roman. Voorbijgangers kunnen een praatje met hem maken, zien wat zijn werkwijze is of zelfs een bijdrage leveren aan zijn boek.

Het initiatief is onderdeel van Lil’Amsterdam, waarbij kunstenaars een tijdelijke plek kunnen krijgen op een drukke locatie in Amsterdam. Imhann is van 14 tot en met 31 augustus, zeven dagen per week van 11.00 tot 20.00 uur aanwezig in het pand in de Amstelpassage.

De schrijver is bezig met zijn roman Loutering, het tweede deel van de trilogie De goddelijke tragedie. Het verhaal speelt zich af in Amsterdam. Imhann debuteerde vorig jaar met de roman Paradijs bij uitgever Querido. Loutering, dat naar verwachting volgend jaar verschijnt, wordt een hervertelling van de mythe van Odysseus in een dag in Amsterdam.