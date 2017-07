Zombieregisseur George A. Romero overleden

De Amerikaanse regisseur George A. Romero is zondag op 77-jarige leeftijd in Toronto overleden aan de gevolgen van longkanker. Romero wordt gezien als de ‘vader van de zombiefilms’. Zijn eerste film, Night of the Living Dead, uit 1968 schokte bioscoopgangers overal ter wereld.

Met de film maakte Romero het zombiegenre in één klap populair. Hij inspireerde verschillende regisseurs doordat hij als eerste zombies bloedend en apathisch door het beeld liet lopen.

Hij regisseerde verder onder meer de films Land of the Dead in 2005, Diary of the Dead in 2007 en Survival of the Dead uit 2009.